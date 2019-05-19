شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو: لا نخشى الأهلى وأتطلع لهز شباكه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم وهداف الإسماعيلى أن فريقه لا يخشى الأهلى متصدر جدول ترتيب المسابقة.
ويلتقى الفريقان مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 من عمر الدورى الممتاز.
وأضاف شيلونجو :”سأبذل قصارى جهدى لانهاء صيامى التهديفى فى شباكه ، نتطلع لاستمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز الذى تحقق أمام الداخلية”.
وواصل :”نعلم جيدا قوة المنافس فهو فريق كبير ويتمتع بلاعبين مميزين فى كافة الخطوط ،لكننا واثقون فى قدراتنا على تصحيح المسار واسعاد جماهيرنا العريضة”.
واستكمل مهاجم منتخب نامبيا:”طموح كل فريق مختلف ، الأهلى ينافس على اللقب ونحن نلعب على مركز متقدم بجدول الدورى الا أن المباراة ستكون حماسية للغاية”.
وأتم حديثه :”أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا فى ترجمة الفرص المتاحة لنا إلى أهداف من أجل نقل الضغط والارتباك على المنافس”
كانت هذه تفاصيل خبر شيلونجو: لا نخشى الأهلى وأتطلع لهز شباكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.