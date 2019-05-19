شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو: لا نخشى الأهلى وأتطلع لهز شباكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم وهداف الإسماعيلى أن فريقه لا يخشى الأهلى متصدر جدول ترتيب المسابقة.

ويلتقى الفريقان مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 من عمر الدورى الممتاز.

وأضاف شيلونجو :”سأبذل قصارى جهدى لانهاء صيامى التهديفى فى شباكه ، نتطلع لاستمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز الذى تحقق أمام الداخلية”.

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وواصل :”نعلم جيدا قوة المنافس فهو فريق كبير ويتمتع بلاعبين مميزين فى كافة الخطوط ،لكننا واثقون فى قدراتنا على تصحيح المسار واسعاد جماهيرنا العريضة”.

واستكمل مهاجم منتخب نامبيا:”طموح كل فريق مختلف ، الأهلى ينافس على اللقب ونحن نلعب على مركز متقدم بجدول الدورى الا أن المباراة ستكون حماسية للغاية”.

وأتم حديثه :”أتمنى أن يكون التوفيق حليفنا فى ترجمة الفرص المتاحة لنا إلى أهداف من أجل نقل الضغط والارتباك على المنافس”