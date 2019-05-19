صور.. تركيب الـ"VAR" قبل مباراة الزمالك وبركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اللمسات الأخيرة حول التجهيزات النهائية لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى الثانية عشر من منتصف الليل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب البلدى ببركان. وانتهى مسئولو المباراة من تركيب وحدات الفيديو الخاصة باستخدام تقنية الـ "VAR" والتى سيتم استخدامها خلال مباراة اليوم. Advertisements وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد عيين الزامبى جانى سيكازوى من أجل إدارة مباراة الزمالك ونهضة بركان تحكيميًا، كما اختار الثنائى السنغالى الحاج مالك سامبا وجبريل كامارا لمعاونة الجامبى بكارى جاساما فى إدارة غرفة تقنية الفيديو الـ"VAR".

صور كاميرات الفار



كاميرات الفار فى ملعب نهضة بركان



ملعب نهضة بركان

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