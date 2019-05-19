الكاراتيه يحقق برونزية الفرق ببطولة سيرياس الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق لاعبى منتخب الكاراتيه للكاتا الميدالية البرونزية فى منافسات الفرق ببطولة سيرياس الدولية ، ويتكون المنتخب من شهد صديق و أسماء محمود و أية هشام. كما توج عبد الله ممدوح بالميدالية البرونزية أيضا بوزن 75 كجم ، بعد أن حقق عبد الله هشام البرونزية الأولى. Advertisements وبذلك وصل رصيد البعثة فى البطولة على 3 برونزيات حتى الآن . يذكر أن منتخب الكاراتيه للناشئين و الشباب تحت 21 سنة يقيم معسكر مشترك فى السعودية.

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