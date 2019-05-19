شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. كيف تحجز مقعدك فى مباريات امم افريقيا إلكترونيا عبر تذكرتى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات المصريون والعالم أجمع قادرين على حجز تذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا مصر 2019، بعد إطلاق الموقع الرسمى لحجز تذاكر البطولة التى تنطلق يوم 21 يونيو المقبل.

ويدخل الزوار على الموقع الرسمي وهو www.tazkarti.com .. ويقوم المستخدم بتسجيل بياناته للحصول على "fan id" وكذلك شراء التذاكر لجميع المباريات إلكترونيا.

الخليج 365 يستعرض خطوة بخطوة طريقة عمل الموقع لحجز تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019.

أولاً مراحل الاشتراك فى الموقعالخطوة الأولى

فور الدخول إلى الموقع يتم اختيار الحصول على "fan id"، ومن ثم تحديد جنسية المشجع سواء كان مصريا أو ينتمى لأى جنسية أخرى.



الخطوة الأولى

الخطوة الثانية

يدخل المشجع بياناته على الموقع وتتضمن أولا إدخال الدولة التى ينتمي إليها، ثم اللغة، ثم البريد الإلكترونى الخاص به، وأخيراً يتم إدخال رقم الهاتف وانتظار ارسال الكود عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول.



الخطوة الثانية





الخطوة الثالثة

بعد تأكيد الرقم الذى تم إرساله عبر رسالة نصية إلى الهاتف، يتم الدخول إلى المرحلة الثالثة حيث يدخل المشجع بياناته الشخصية مثل الإسم الأول ثم الإسم الأوسط والإسم الأخير، بعد ذلك يتم إدخال إسم الأم كاملاً، وفصيلة الدم والجنس.



الخطوة الثالثة في تذكرتي



الخطوة الثالثة في تذكرتي 2

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الخطوة الرابعة

يدخل الفرد رقمه القومى الموجود فى البطاقة الشخصية وصورة شخصية.



الخطوة الرابعة



الخطوة الرابعة 2

وبذلك يتمكن الفرد من الوصول للمرحلة الأخيرة في الاشتراك بموقع تذكرتى ليبدأ بعد ذلك مرحلة حجز وشراء التذاكر والتى نعرضها فى السطور التالية:

ثانياً مرحلة شراء تذاكر المبارياتحجز التذاكر فى 6 ملاعب

تقام مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية على ست ملاعب تم اختيارها لاستضافة بطولة الكان حيث تم إغلاق هذه الملاعب منذ فترة من أجل إعدادها لاستقبال المباريات وهي ( استاد القاهرة الدولي، السلام، الدفاع الجوي، الأسكندرية، السويس، الاسماعيلية) وفور الدخول على موقع تذكرتي والضغط على "purchase tickets"، يتم عرض المباريات المرتقب إقامتها على الملاعب المختلفة.



موقع تذكرتي

الخطوة الثانية

يستعرض الموقع في هذه الخطوة المباريات المقامة على كل ملعب ويتم الضغط على " book ticket" المحددة باللون الأخضر ومتابعة الخطوات .



موقع تذكرتي 2

الخطوة الثالثة

فور الضغط على حجز تذكرة يستعرض الموقع الحساب الذي يقوم الفرد بإدخالة وكلمة السر لحجز تذكرة المباراة .