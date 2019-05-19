شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع هداف نهضة البركان أمام الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الجهاز الفني للأهلي مباراة الزمالك ونهضة بركان المغرب المُقرر لها الثانية عشر من مساء اليوم،الأحد، بالمغرب في ذهاب نهائي الكونفدرالية من أجل مُتابعة التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان.

ويُعد المهاجم التوجولي واحداً من اللاعبين المُرشحين لارتداء القميص الأحمر الصيف المقبل بعدما ظهر بشكل جيد مع ناديه خلال الفترة الماضية حيث يتصدر كودجو قائمة هدافي الدوري المغربي بـ 18 هدفا كما سجل 7 أهداف في بطولة الكونفدرالية وحصد جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الجابوني عام 2016 .

ولعب كودچو صاحب الـ27 عام في نادي أنجيس التوجولي وفريق بيتام الجابوني قبل إنتقاله للدوري المغربي عبر بوابة نهضة البركان.

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ويتطلع مسئولو الاهلي لمتابعة كودوجو بشكل جيد في مباراتي نهائي الكونفدرالية من أجل البت في مصيره خاص وأن الجهاز الفني للأهلي لم يتفق بشكل نهائي على التعاقد مع اللاعب الجابوني وينتظر متابعة مستواه في مباراتي الزمالك اليوم بالمغرب والأحد المقبل ببرج العرب لتحديد مصير الصفقة.

وتلقي كودجو عدة عروض من أندية عربية وأوربية خلال الفترة الماضية بجانب رغبة نادي المغربي في الأبقاء عليه لذا سيتحدد مصير المهاجم التوجولي من هذه العروض خلال الفترة المقبلة.