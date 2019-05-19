شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة نهضة بركان.. هدف فرح الزملكاوية فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريقا الزمالك و نهضة بركان المغربى و المحدد لها الثانية عشر منتصف الليل فى إطار ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب .

و يطمح لاعبو الزمالك فى إسعاد الجماهير الزملكاوية بتحقيق الفوز قبل لقاء الإياب المحدد له يوم 26 مايو الجارى على ملعب إستاد برج العرب للحصول على اللقب الأول فى التاريخ.

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و شهد مشوار الزمالك فى البطولة هدف أسعد الجماهير الزملكاوية بشدة و ساهم فى وصول الفريق إلى الأدوار النهائية وهو هدف يوسف أوباما فى مرمى بترو أتليتكو الأنجولى فى الدقيقة الأخيرة بالجولة الثالثة من دور المجموعات ليحيى آمال الفريق الأبيض فى التأهل إلى ربع النهائى بعد التعادل بهدف لكل فريق .

لعب نادى الزمالك 14 مباراة بالكونفدرالية ، منها 6 في دور المجموعات ، و 4 مباريات بربع نهائى و نصف نهائى ، فاز فى 6 مباريات وتعادل 6 مباريات ، وتعرض للخسارة في مواجهتان ، وسجل لاعبوه 21 هدفا ، بينما استقبلت شباكهم 8 أهداف فقط ، وهو ما يجعل الأبيض أفضل هجوم فى البطولة .