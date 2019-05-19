شكرا لقرائتكم خبر عن احجز تذاكر مباريات أمم أفريقيا مصر 2019 فى 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إجراءات عديد تتخذها اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقا.

ونشرت اللجنة المنظمة التميمة الرسمية لبطولة أمم أفريقيا 2019 والتى حملت اسم tut.

حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على التسهيل على كافة المشجعين، بتدشين موقع "تذكرتى" لحجز التذاكر للمشجعين من مختلف الجنسيات، المتوقع حضورها للمباريات، والتى تقام فى 6 استادات، وهم "استاد القاهرة، الدفاع الجوي، السلام، السويس، الإسماعيلية، والإسكندرية".

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يتميز موقع www.tazkarti.com بالسهولة فى التصفح بشكل كامل، حيث يعرض الموقع بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ويعتبر نظام "تذكرتي "هو طريقك للاستمتاع ببطولة كأس الأمم الإفريقية توتال – مصر 2019 من الاستاد، حيث يعد تذكرتي هو بوابة إلكترونية يستطيع من خلالها المشجعون تسجيل بياناتهم حتى يمكنهم الحصول على بطاقة المشجع الخاصة بكل منهم، والتي باستخدامها يمكنهم شراء التذاكر وحضور المباريات.

ويجب أن يتقدم المشجعون للحصول على بطاقة المشجع حتى يتمكنوا من حجز التذاكر وحضور المباريات، وبطاقة المشجع هي بطاقة خاصة تستخدم في التعرف على المشجع الذى قام بالتسجيل في نظام تذكرتي وعلى الموقع الخاص www.tazkarti.com.