تعرف على أهم المواقف الطريفة لياسر رضوان فى رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ياسر رضوان نجم المنتخب الوطنى الأسبق عن ذكرياته خلال شهر رمضان مؤكدا أنه عندما كان محترفا بصفوف هانزا روستوك الألمانى ذهب للنادى لأداء التدريبات خلال شهر رمضان وكان فاكر أن المران قبل الإفطار أسوة بما يحدث فى مصر .
وعند حضوره للنادى لم يجد أى مخلوق سوى العمال فقط وهو ما وضعه فى موقف محرج للغاية ومن وقتها لم يذهب إلا قبل الإتصال بالشخص المسئول .
أما ثانى المواقف فقد أكد رضوان أنه كان يوجد تحليل عشوائى للاعبين من كل لاعب عقب كل لقاء ، ولسوء حظه تم اختياره فى إحدى المباريات وكانت فى رمضان وكانت نهاية اللقاء قبل أذان المغرب بنصف ساعة وظل اللاعب متواجدا للحصول على العينة حتى بعد صلاة العشاء وهو ما سبب له قلقا وفور علمهم أكدوا له أنه إذا تم اختياره مرة أخرى فسيقوم باختيار إحدى زملائه بدلا منه .
واختتم ظهير أيمن المنتخب الأسبق أن الجهاز الفنى لهانز روستوك الألمانى كان يراقبونه ومحمد عمارة فى التدريبات خلال الشهر الكريم وكانوا يندهشون من عدم شرب المياه أثناء التدريبات وفى المباريات .
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