شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك ونهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلتقى فى الثانية عشر صباح اليوم فريقا الزمالك ونهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية بالمغرب فى مواجهة صعبة لأصحاب الرداء الأبيض نظرا لما يمثله هذا اللقاء من أهمية قصوى لأبناء هذا الجيل البعيدون عن الحصول على الألقاب الأفريقية منذ عام 2002 عندما حقق الزمالك دورى أبطال أفريقيا على حساب الرجاء البيضاوى المغربي بهدف تامر عبد الحميد .

* كيف وصل الزمالك ونهضة بركان لنهائى الكونفيدرالية ؟

* وصل الزمالك إلى المباراة النهائية بالكونفدرالية بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى التونسى، بهدف دون رد، فى مباراتى الذهاب والعودة من دور نصف النهائى، فيما تغلب نهضة بركان المغربى على الصفاقسى التونسى بالفوز عليه بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة .

* هل يعانى الزمالك من غيابات قبل مواجهة نهضة بركان ؟

* يدخل الزمالك المباراة وهو يعانى من أزمة فى مركز حراسة المرمى، بعدما تأكدت مشاركة الحارس الثالث للأبيض عمر صلاح أساسيًا لحراسة عرين الأبيض، بعد إيقاف محمود جنش الحارس الأساسى للفريق بعد تعرضه للطرد فى مباراة الأبيض والنجم الساحلى التونسى، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية، وتعرض عماد السيد، الحارس الثانى للفريق، للإصابة بكسر فى إصبع اليد، خلال مباراة الداخلية الأخيرة فى الدورى وخضوعه لعملية جراحية لتثبيت الكسر ليغيب الثنائى رسميًا عن المباراة، إلا أنهما تواجدا فى التدريبات بالمغرب لدعم عمر صلاح ومساندته.

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* من يدير مباراة الزمالك ونهضة بركان بالكونفيدرالية ؟

* يدير الزامبي جانى سيكازوى مباراة الزمالك و نهضة بركان المغربي، ويعاونه كلا من الأنجولى جيرسون إميليانو كمساعد أول والتونسي أنور هميلة كمساعد ثانى والحكم الرابع برنارد تاميل من سيشيل فيما سيتولى الحكم الجامبي بكارى جاساما القيادة التحكيمية لتقنية الفيديو "الفار" فى المباراة.

*ما هى التشكيلة المتوقعة للزمالك امام نهضة بركان المغربى ؟

* من المتوقع أن يخوض الزمالك لقاء نهضة بركان بتشكيلته المثالية المتمثلة من : عمر صلاح فى حراسة المرمى أمامه حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامها إبراهيم حسن أو أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

* ما هى أهم النصائح التى وجهها جروس للاعبى الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان ؟

* حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على تحفيز لاعبيه والتأكيد على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربى لتسهيل المهمة قبل مواجهة العودة ببرج العرب مطالبهم بضرورة التركيز واللعب بروح قتالية عالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق المغربى