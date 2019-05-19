شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يعرض 3 لاعبين للبيع.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف سعد أبوصندوق، رئيس الرجاء المطروحى، عنعرض مجلس إدارة النادى الثلاثى حمادة الغنام وإبراهيم مودة ومحمد محيى ثلاثى الفريق للبيع تمهيدا للاستفادة المادية من بيع الثلاثى فى الاستعداد للموسم الجديد.

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وأكد أبوصندوق أن لجنة التعاقدات في النادي في حالة انعقاد دائم خلال الفترة المقبلة من أجل تنفيذ طلبات هاني العقبي المدير الفني للفريق استعدادا للموسم الجديد من دورى القسم الثانى.

وأضاف أبوصندوق أن الفترة المقبلة قد تشهد الاستغناء عن مجموعة أخرى من اللاعبين بناءً على طلب هانى العقبى المدير الفني للفريق الذى يرغب فى نوعية محددة من اللاعبين من أجل تكوين فريق قادر علي الصعود للدورى الممتاز.