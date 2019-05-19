استنساخ توت 97 بين "تميمة "مولد فضل وصدفة الملك "الأشهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قبل 22 عاماً ضم الراحل محمد علي مدرب منتخب مصر للناشئين محمد فضل مهاجم الأهلي الشاب لقائمة الفراعنة الصغار التى كانت تستعد لخوض بطولة كأس العالم للناشئين بمصر .

بداية محمد فضل أمام الحشود الجماهيرية الغفيرة فى استاد القاهرة والتي تدفقت بعد أن حددت اللجنة المنظمة مبلغ جنيهاً واحداً قيمة تذكرة دخول الدرجة الثالثة ساعد فضل فى تقديم نفسه وموهبته ليشاء القدر أن يواجه المهاحم الشهير بـ "مودي" نفس الموقف وهو على رأس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 فى أول مهمة إدارية له يسعى خلالها لأثبات نفسه والقاسم المشترك توت.

"توت عنخ أمون" من أشهر فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم، وكان فرعون مصر بعمر التاسعة وتوفي فى عمر الـ 18 وقد اختارته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين ليكون تميمة البطولة واسمه "توت".

وأعادت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 استخدام نفس الشخصية ونفس الاسم لتكون تميمة البطولة التى يرأس لجنتها المنظمة محمد فضل والتى جاءت مصادفة بتميمة بطولة 97 بحسب ما عمله الخليج 365.

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واستخدمت مصر فى معظم البطولات الت نظمتها تمائم ترجع إلى الحضارة الفرعونية عدا بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 التى تم اختيار تمساح النيل ليكون تميمة البطولة مع إدخال الروح الفرعونية.

التميمة كانت عبارة عن تمساح النيل يرتدي ثيابا فرعونية ، إذ يرتدي التمساح تاج الملك مينا وثيابا فرعونية، كما يظهر علم مصر بألوانه الثلاثة على صدره ، وأمامه كرة قدم بألوان علم مصر ايضا.

فيما كانت تميمة دمج الإتحاد المصري لكرة القدم بين تمساح النيل والزي الفرعوني مرة أخرى بعد بطولة أمم 2006 فى تمميمة مونديال 2018 بروسيا حيث ارتدي تمساح النيل زي منتخب مصر مع الزي الفرعوني وفى الخلفية معالم مصر.

ونشر فضل عبر حسابه على فيسبوك اليوم الأحد تميمة "كان 2019" التي تحمل اسم (TUT) المقطع الأول من الملك اسم الملك الفرعوني "توت عنخ أمون" مشيراً عن كشف تفاصيل اختيار التميمة بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال فضل: "البطولة دي مش بطولة كرة قدم فقط دي بطولة لمصر في مشاركة جميع أبنائها".

وأكمل: "شكرًا تامر مرتضى ومحمود المصري، مسؤولي aroma designs and solutions، بالتعاون مع محمد مسعد، لعمل تميمة (TUT) بلا مقابل، كذلك تيزر وفيديو خاص وتمثال للتميمة تسلمه سيادة رئيس الجمهورية".

وأتم مدير اللجنة المنظمة قائلا: "مصر غنية بأبنائها، وانتظروا حكاية التميمة في أول أيام العيد".