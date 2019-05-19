صلاح ليس بينهم.. إحصائية تبرز أسرع 10 لاعبين في بريميرليج هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت شبكة أوبتا المتخصصة في إحصائيات كرة القدم عن قائمة تضم أسرع 10 لاعبين في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتفوق البلجيكي ديفوك أوريجي لاعب ليفربول على النجم المصري محمد صلاح، كما تفوق على زميله السنغالي ساديو ماني، بينما تصدر القائمة اللاعب الهولندي تيموثي فوسو مينسا نجم فولهام.

أوريجي الذي احتل المركز الثامن في القائمة ساهم في حسم بعض المباريات لليفربول هذا الموسم أبرزها إيفرتون ونيو كاسل يونايتد، على الرغم من قلة مشاركاته الأساسية مع الريدز حيث خاض 12 مباراة في بطولة الدوري (سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا آخر).

وبحسب شبكة أوبتا جاء صلاح في المركز الحادي عشر، بينما تواجد ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي في المرتبة الرابعة.

وفيما يلي ترتيب أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم:

10- باتريك فان آنهولت (كريستال بالاس)

السرعة القصوى: 34.96 كم/ساعة

9- سيرجيو ريكو (فولهام)

السرعة القصوى: 35.01 كم/ساعة

8- ديفوك أوريجي (ليفربول)

السرعة القصوى: 35.04 كم/ساعة

7- فيليب أندرسون (وست هام يونايتد)

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السرعة القصوى: 35.11 كم/ساعة

6- جيرارد ديولو (واتفورد)

السرعة القصوى: 35.13 كم/ساعة

5- دياندر ييدلين (نيوكاسل يونايتد)

السرعة القصوى: 35.17 كم/ساعة

4- ليروي ساني (مانشستر سيتي)

السرعة القصوى: 35.18 كم/ساعة

3- روبن فيناجر (وولفرهامبتون)

السرعة القصوى: 35.20 كم/ساعة

2- كايل ووكر (مانشستر سيتي)

السرعة القصوى: 35.27 كم/ساعة

1- تيموثي فوسو مينسا (فولهام)

السرعة القصوى: 35.32 كم/ساعة