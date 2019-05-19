ريال مدريد يختتم مشواره في الليجا بالخسارة من بيتيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختتم ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم (2018-19)، بالخسارة بثنائية نظيفة أمام ضيفه ريال بيتيس، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة.

وتقدم ريال بيتيس بهدف سجله لورينزو مورن في الدقيقة 61، ثم أضاف خيسي رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

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وتوقف رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز العاشر.

وتلقى الريال هزيمته الـ12 في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في خمس، لكنها أصبحت أول خسارة للريال على ملعبه تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ولايته الثانية.

يذكر أن الميرينجي خرج هذا الموسم خالي الوفاض، بعد تتويج غريمه التقليدي برشلونة بلقب الليجا، والإقصاء من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد البارسا، ودور الـ16 لدوري الأبطال على يد أياكس الهولندي.