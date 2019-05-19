الكشف عن.. خطوات الحصول على "بطاقة مشجع" وحجز تذاكر كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قامت شركة "تذركتي" بالإعلان عن تشغيل نظام "تذكرتي" على شبكة الإنترنت للحصول على "بطاقة المشجع"، وحجز تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر.

وتستعد مصر لتنظيم منافسات أمم أفريقيا 2019، في الفترة بين 21 يونيو وحتى 15 من شهر يوليو المقبل.

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا في وقت سابق عن أسعار مباريات مصر في البطولة، والمباريات الأخرى.

وأعلنت الشركة عن خطوات حجز تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019 من خلال الموقع الإليكتروني.

وجاء بيان الشركة:

تعلن شركة تذكرتي عن تشغيل نظام "تذكرتي" على الإنترنت للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر المباريات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك من خلال الإتصال بشبكة الإنترنت العالمية، ويأتي هذا النظام مستخدما أحدث التقنيات وتطبيقات الحجز الإليكتروني عالميا.

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وللقيام بحجز التذاكر الكترونيا للتذاكر المتاحة عن طريق اللجنة المنظمة للبطولة، يلزم تسجيل بيانات المشجع وحصوله على بطاقة المشجع "Fan ID" والتي تتيح له حجز التذاكر، كما أن بطاقة المشجع ستكون بمثابة جواز مرور من بوابات الاستادات المختلفة أثناء البطولة بخلاف تذكرة المباراة أو المباريات التي تم حجزها.

وسهولة النظام تأتي في خطوات تتم خلال دقائق معدودة أولها الدخول على موقع "تذكرتي" واختيار التسجيل للحصول على بطاقة المشجع ليدخل المستخدم رقم الهاتف المحمول لتصله رسالة نصية تحتوي على كود تشغيل التسجيل، وبإدخاله في الخانة الظاهرة على الشاشة يبدأ النظام في طلب البيانات الشخصية للمشجع حسب بطاقة الرقم القومي مع ارفاق ملف صورة شخصية وملف لصورة من بطاقة الرقم القومي.

ويبدأ النظام في التشغيل للتحقق من البيانات المسجلة وهو الأمر الذي بدأت الأنظمة العالمية لإدارة البطولات العالمية مثل كأس العالم في استخدامها لضام أمان المشجعين في الملاعب، وينتظر المستخدم لحين وصول رسالة نصية جديدة أو بريد اليكتروني يتضم الرقم الخاص ببطاقة المشجع، و كلمة المرور على النظام بذلك يتم التسجيل بنجاح.

بعدما يدخل المشجع على النظام باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور، يمكنه الدخول لاختيار المباريات التي يرغب في الحجز بها، ويختار الدرجة التي يود الجلوس بها ومكان الجلوس للتشجيع، ويتيح النظام الدفع باستخدام عدة وسائل تظهر للمشجع، ويتم الدفع الكترونيا ويمكن للمشجع طباعة بطاقة المشدع وكذلك التذكرة التي قام بججزها من خلال منافذ الطرح الأتية:

منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الأولى:

فروع أورانج التالية (مصر الجديدة – مدينة نصر – التجمع – الرحاب – الدقي – وسط المدينة – الزمالك – المهندسين – المنيل – العباسية – شبرا – 6 أكتوبر – الهرم – المعادي – المقطم – الإسكندرية – الإسماعيلة – السويس).

منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الثانية والثالثة (جميع مراكز الشباب الأتية): (مركز شباب الجزيرة – مركز شباب الأولمبي بالمعادي – نادي مناخب السويس – مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية – الحي السادس بأكتوبر – نادي أصحاب الجياد بسموحة – نادي الشمس).