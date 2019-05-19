استطلاع: جماهير أتلتيكو مدريد تريد ديبالا خلفاً لغريزمان

اختارت جماهير أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني باولو ديبالا ليكون مهاجم الفريق خلفاً للفرنسي أنطوان غريزمان الذي أعلن رحيله عن “الروخيبلانكوس” نهاية الموسم، وفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة آس الإسبانية الأحد.

وحصل مهاجم يوفنتوس على خمسة آلاف و500 صوت، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الدعم الذي حصل عليه أقرب ملاحقيه، الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي يلعب حاليا بين صفوف آرسنال الإنجليزي وحصل على ألفي صوت.

وأبرزت الصحيفة أن ديبالا الذي سيكمل عامه الـ26 في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، لا يعيش أفضل لحظاته بين صفوف “اليوفي” الذي سجل معه هذا الموسم عشرة أهداف فقط في 40 مباراة، بحصيلة بعيدة تماما عن تلك التي حققها الموسم الماضي بواقع 26 هدفاً في 46 مباراة.

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كما ذكرت آس انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف فريق “البيانكونيري” الصيف الماضي، الأمر الذي كان له تأثير على نجومية ديبالا مع فريق “السيدة العجوز”.

من جانبه، كان جوستافو ديبالا، شقيق المهاجم الأرجنتيني صرح الأسبوع الماضي أن “هناك احتمالات كبيرة بأن يرحل باولو عن يوفنتوس، فهو يحتاج لتغيير”، مضيفاً “هناك الكثير من اللاعبين لا يشعرون بالراحة في النادي”.

وبحسب موقع “Transfer Market”، تبلغ القيمة السوقية لديبالا 100 مليون يورو، الأمر الذي يجعله المرشح الأغلى بين خيارات “الروخيبلانكوس”، لكن رغبة اللاعب في الرحيل عن اليوفي قد تسهل عملية التوصل لاتفاق، بحسب نفس الصحيفة التي أبرزت ايضا من بين الخيارات المطروحة أمام الأتلتي، كلا من الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ آرسنال والإسباني ميكيل أويارزابال ريال سوسييداد.