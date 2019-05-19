ريال مدريد ينهي موسمه بهزيمة جديدة في عقر داره

ختتم ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم، لهذا الموسم، بالخسارة صفر – 2 أمام ضيفه ريال بيتيس خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري.

وتقدم ريال بيتيس بهدف سجله لورينزو مورن في الدقيقة 61 ثم أضاف خيسي رودريغيز الهدف الثاني في الدقيقة 75. وتوقف رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز العاشر.

وتلقى الريال هزيمته الثانية عشرة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في خمس، فيما حقق بيتيس انتصاره الرابع عشر في الدوري مقابل الخسارة في 16 مباراة والتعادل في ثماني مباريات.

وخرج الريال من هذا الموسم خالي الوفاض بعدما توج غريمه التقليدي برشلونة بلقب الدوري، كما أنه ودع بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور قبل النهائي أمام برشلونة أيضا، كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام أياكس الهولندي.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب حيث حاولا شن هجمات من اجل تسجيل الأهداف لكنهما فشلا في ذلك حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في الربع ساعة الأول من هذا الشوط.

وبمرور الوقت فرض فريق ريال مدريد سيطرته على مجريات اللعب ولكن بدون خطورة حقيقية على المرمى، في المقابل تراجع ريال بيتيس إلى وسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة في محاولة لخطف هدف.

وكاد بيتيس أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 24 عندما استلم لورينزو مورن كرة بينية انفرد على إثرها بكايلور نافاس ولعبها من فوق الحارس الذي خرج من مرماه لكن كرته مرت بجوار القائم قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا تسلل مورن.

وفي الدقيقة 25 جاء رد الريال من خلال تسديدة قوية من مارسيلو من خارج منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر للحارس باو لوبيز. وكاد بيتيس أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 28 عندما سدد مارك بارترا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء جولها نافاس بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وجاءت أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 34 من نصيب ريال مدريد عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة جزاء ريال بيتيس حاول فرانسيس غيريرو ابعادها لكنه أخطأ ومررها إلى كريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن.

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ورد بيتيس في الدقيقة 35 عندما لعبت كرة طولية إلى المنطلق من الخلف جيوفاني لو سيلسو الذي لمح تقدم نافاس ليلعبها بطريقة ذكية لكن نافاس عاد سريعا وحولها بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الريال سيطرته على مجريات اللعب ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى بيتيس الذي كان أكثر واقعية بالاعتماد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة 57 عندما توغل فينيسيوس جونيور بالكرة من الناحية اليسرى ودخل منطقة جزاء بيتيس قبل أن يسدد الكرة لكن الحارس لوبيز تألق وتصدى للكرة.

وعلى عكس سير اللعب، وبالتحديد في الدقيقة 61 سجل ريال بيتيس هدف التقدم عندما مرر أندريس غواردادو كرة عرضية أرضية داحل منطقة جزاء ريال مدريد ليقابلها لورينزو مون بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

وأنقذ نافاس فريق، ريال مدريد، من هدف مؤكد في الدقيقة 67 عندما سدد لو سيلسو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها الحارس بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

بعدها بدقيقة أهدر لوسيلسو فرصة هدف مؤكد لفريق بيتيس عندما استلك كرة بينية في الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء الريال لكنه تسرع وسدد الكرة لتمر بجوار القائم الأيمن للحارس نافاس.

وفي الدقيقة 75 سجل بيتيس الهدف الثاني عندما توغل جونيور فيربو من الناحية اليسرى ودخل منطقة جزاء الريال ومرر كرة عرضية أرضية قابلها خيسي رودريغيز بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

كثف الريال من هجماته في محاولة لتسجيل هدف شرفي قبل نهاية اللقاء وضغط بكامل صفوفه لتحقيق ما يريده وهو ما جعل المساحات تظهر في دفاعه وبدأ فريق بيتيس في استغلال تلك المساحات في شن هجمات مرتدة. ومع ذلك لم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز بيتيس على ريال مدريد بهدفين نظيفين.