شاهد.."فيفا" يحتفي برونالدو بعد فوزه بأفضل لاعب في الدوري الإيطالي

فاز كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب العام في الدوري الإيطالي خلال أول موسم له مع فريق يوفنتوس. يوفنتوس. وسيتسلم رونالدو جائزة لاعب العام في الدوري الايطالي اليوم قبل مباراة فريقه ضد أتالانتا. ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا صورة لرونالدو احتفاء بهذا الإنجاز في إشادة بما يقدمه الدون لكرة القدم.‎

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