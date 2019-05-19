فيديو .. استعدادات الزمالك الأخيرة قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يلتقى فى الثانية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة- الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى كأس الكونفيدرالية الإفريقية بالملعب البلدى بمدينة بركان.. ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الزامبى جانى سيكازوى. يدخل الفريق الأبيض اللقاء وسط حالة من الحماس والإصرار الشديد بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تريحه فى مباراة الإياب ببرج العرب يوم ٢٦ مايو. والإصرار الشديد بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تريحه فى مباراة الإياب ببرج العرب يوم ٢٦ مايو. استعد الزمالك جيدا للمباراة وركز المدير الفنى السويسرى كريستيان جروس على النواحى التكتيكية وخطة المواجهة بعد أن شاهد عده لقاءات للفريق المغربى خصوصا التى أقيمت على ملعبه أمام الصفاقسى التونسى فى الدور قبل النهائى والتى انتهت بفوز الفريق المغربى بثلاثية نظيفه، كما شرح من خلال عدة محاضرات ألقاها على اللاعبين نقاط القوة والضعف فرى فريق نهضة بركان وتحركات اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، وطلب المدير الفنى ضرورة التركيز واللعب بروح قتالية عالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

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