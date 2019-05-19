ثنائي الإسماعيلي في منتخب مصر لسباحة الزعانف

استدعى الجهاز الفنى لمنتخب مصر للناشئين ثنائي الإسماعيلي فاطمة أيمن سيد والسباح مروان محمد رمضان سباحي الزعانف للدخول في معسكر تدريبى مساء اليوم الأحد بشرم الشيخ. معسكر تدريبى مساء اليوم الأحد بشرم الشيخ. يأتى ذلك، ضمن استعدادات منتخب مصر للسباحة للمشاركة بمنافسات بطولة العالم للنسخة رقم 16 فى سباحة الزعانف والتى ستقام بشرم الشيخ خلال الفترة من 28 يوليو المقبل وحتى 4 أغسطس القادم.

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