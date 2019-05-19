انتهاء الاجتماع التنفيذي لمشروع Top talents لاكتشاف أفضل مواهب بكرة القدم

بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لمراكز الشباب أقيم الاجتماع التنفيذي لمشروع Top talents بمركز شباب الجزيرة. الاجتماع التنفيذي لمشروع Top talents بمركز شباب الجزيرة. يهدف الاجتماع الي شرح كل الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع ومراحل الاختبارات وطرق اختيار أفضل العناصر المتميزة في كرة القدم حيث من المقرر ان يتناول المشروع المراحل السنية من 10 الي 18 سنة.

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