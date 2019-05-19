شاهد .. بطاقة تعارف تميمة امم افريقيا

نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كاس الامم الافريقية 2019، بطاقة تعارف لتميمة البطولة التي تم الاعلان عنها البطولة التي تم الاعلان عنهااليوم الاحد. وجاءت بطاقة التعارف كالتالي: الاسم: توت السن: 12 عاما الجنسية: مصري الرياضة المفضلة: كرة الشارع

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