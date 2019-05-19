شيلونجو: سأنهي صيامي التهديفي بالتسجيل في شباك الأهلي

يلتقى نادي الإسماعيلي أمام نظيره الأهلي، مساء الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية ، ضمن مؤجلات الجولة الــ18 من الدورى الممتاز.

وأكد الناميبي بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي أن الفريق لايخشى الأهلي وأنه سيبذل قصارى جهده لانهاء صيامه التهديفى فى شباك

الشياطين الحمر، وأشار إلى أنهم يتطلعوا لاستمرار النتائج الإيجابية بعد الفوز الذى تحقق أمام الداخلية.

وقال شيلونجو، أن الفريق يعلم جيدًا قوة المنافس لأنه فريق كبير ويتمتع بلاعبين مميزين فى كافة

الخطوط ،ولكنهم واثقون فى قدراتهم على تصحيح المسار واسعاد جماهير الدراويش الكبيرة.

وواصل أن طموح كل فريق مختلف، والأهلى ينافس على اللقب وهم يلعبواعلى مركز متقدم بجدول الدورى الا أن المباراة ستكون حماسية للغاية.

وأختتم متمنيًا أن يكون التوفيق بجانبهم فى ترجمة الفرص المتاحة لهم إلى أهداف من أجل نقل الضغط والارتباك على المنافس.