جمهور الزمالك: "اللهم اجعل شباك البركان زي الأهلي لما قابل صن داونز"

يحل نادي الزمالك، مساء، اليوم الأحد، ضيفا على نظيره المغربي نهضة بركان، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامته على الملعب البلدى ببركان.

موعد المباراة

تُقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، فى الثانية عشرة مساء اليوم- بتوقيت القاهرة، ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الزامبى، جانى سيكازوى.

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، عبر فضائية beIN SPORTS HD 1

التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبدالعزيز، إبراهيم حسن، يوسف أوباما، ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

خط الهجوم: عمرو السعيد.

التشكيل المتوقع لنهضة بركان

حراسة المرمى: عبدالعلي محمدي.

خط الدفاع: عمر النمساوي، يوسوفا دايو، محمد فرحاني، إسماعيل المقدم، سهيل يشو.

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خط الوسط: العربي الناجي، بكر الهيلالي، أمين الكاس.

خط الهجوم: حمدي العشير، لابا كودجو.

هاشتاج روحنا معاك يا زمالك يتصدر تويتر

وأطلق جمهور الزمالك هاشتاج" روحنا معاك يا زمالك"، علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، لدعم لاعبي الفريق الأبيض قبل المواجهة بساعات.

وأكد الجمهور، أن " في 14 رمضان.. اللهم الزمالك بطلاً للكونفدرالية والدورى وكأس مصر والسوبر المصرى والسوبر الإفريقى".

وأضاف الجمهور :" دي حكايتي معاك يحكي عليها الزمان بطلها فارس في عشقه للكيان، كل حكايه في الدنيا ليها نهاية إلا حكايتي معاك هي البداية ده حبي ليك قدر وشيء مكتوب..#روحنا معاك يا زمالك".

وأشار الجمهور، إلي أنه يدعو: "اللهم اجعل شباك نهضة البركان زي شباك الأهلي لما قابل صن داونز، العبوا برجولة وحاربوا علي البطولة..#روحنا معاك يا زمالك".

وأوضح الجمهور، "حارب الليله علي البطولة بداية كتابة التاريخ لهذا الجيل أخمدوا ذلك البركان بحماسكم، أجلعوا المستطيل الأخضر نار لا يقف في وجهكم احد ياااااارب أنصرنا.. #روحنا_معاك_يا_زمالك".