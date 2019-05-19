رياضة | الاتفاق السعودي يتخلص من حسين السيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتفاق السعودي يتخلص من حسين السيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة سعودية عن قرار إدارة نادي الاتفاق بالتخلص من حسين السيد الظهير الأيسر للفريق المعار من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الاتفاق السعودي قررت منح اللاعبين إجازة تستمر حتى الرابع والعشرين من يونيو المقبل، على أن يلتزم اللاعبون الأجانب والمحليون بهذا الموعد باستثناء حسين السيد الذي انتهت علاقته بالفريق بعد انتهاء إعارته من النادي الأهلي المصري وعدم رغبة الإدارة في التجديد معه.

وأشارت إلى أن النادي السعودي لن يجدد إعارة مارسيلو الأهلي مرة أخرى في الموسم المقبل وسيكتفي بالفترة السابقة للاعب.