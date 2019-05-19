رياضة | استبعاد عمرو بركات من قائمة سموحة أمام بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد عمرو بركات من قائمة سموحة أمام بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة عن قائمة فريقه لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب عمرو بركات نجم الأهلي المعار إلى صفوف سموحة وذلك بعد الأزمة الأخيرة بينه وبين الجهاز الفني الغاضب من اللاعب بسبب تراجع مستواه.

قائمة سموحة أمام بتروجت

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل، أحمد الشيخ

خط الدفاع: رجب نبيل، كريم يحيى، فارس مجاهد، محمود منصور، محمود عزت، شريف رضا، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: إبراهيم عبد القوى، أحمد حمص، شيخ بامبا، محمود معاذ، إسلام صالح، إيدى إيمومو، ديريك تسيبامبى

خط الهجوم: أوميد أوكري وحسام حسن وعمر حبشي وأحمد مصطفى