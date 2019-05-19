رياضة | مورينيو يحرج ميسي بتصريح من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يحرج ميسي بتصريح من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي عن مستقبله ، موضحًا في الوقت ذاته سبب عدم أحقية ليونيل ميسي في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام. وقال مورينيو في تصريحاته التي نقلتها قناة RMCSPORT الفرنسية: هناك الكثير من الإستثمارات التي تأتي إلى فرنسا في الوقت الحالي ، سيرتفع المستوى ، لماذا لا أذهب وأعمل في فرنسا يومًا ما؟.

وبسؤاله ، عن مانشستر يونايتد وسبب فوزهم على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال ، رد مورينيو : من الصعب بالنسبة لي أن أتحدث عن مانشستر. لا يمكنني التحدث عنهم بنفس الفرح والحرية كما أتحدث عن الآخرين ، أعتقد أن باريس سان جيرمان لم يكن مستعدًا لما حدث ، بالنسبة لي لم يستعدوا بجدية قدر الإمكان لمباراة في دوري أبطال أوروبا.

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وعن وجهته المقبلة ، أقر مورينيو: لدي العديد من الصفات وأحدها إحترام الأندية الأخرى وإدارتها ، عندما غادرت مانشستر يونايتد في ديسمبر ، قررت على الفور العودة إلى العمل بداية من الصيف.

وتابع: آمل أن أعود إلى العمل في يوليو في مشروع أحبه حقًا ، لن أخبركم اليوم ولكن ستعرفون كل شي۽ في الأيام القادمة.



وعن ليونيل ميسي ، قال مورينيو: لدي شكوك في أنه يستحق الكرة الذهبية هذا العام لأنه فشل في دوري أبطال أوروبا.