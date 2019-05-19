رياضة | مورينيو يحرج ميسي بتصريح من العيار الثقيل

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وقال مورينيو في تصريحاته التي نقلتها قناة RMCSPORT الفرنسية: هناك الكثير من الإستثمارات التي تأتي إلى فرنسا في الوقت الحالي ، سيرتفع المستوى ، لماذا لا أذهب وأعمل في فرنسا يومًا ما؟.
وبسؤاله ، عن مانشستر يونايتد وسبب فوزهم على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال ، رد مورينيو : من الصعب بالنسبة لي أن أتحدث عن مانشستر. لا يمكنني التحدث عنهم بنفس الفرح والحرية كما أتحدث عن الآخرين ، أعتقد أن باريس سان جيرمان لم يكن مستعدًا لما حدث ، بالنسبة لي لم يستعدوا بجدية قدر الإمكان لمباراة في دوري أبطال أوروبا.
وعن وجهته المقبلة ، أقر مورينيو: لدي العديد من الصفات وأحدها إحترام الأندية الأخرى وإدارتها ، عندما غادرت مانشستر يونايتد في ديسمبر ، قررت على الفور العودة إلى العمل بداية من الصيف.
وتابع: آمل أن أعود إلى العمل في يوليو في مشروع أحبه حقًا ، لن أخبركم اليوم ولكن ستعرفون كل شي۽ في الأيام القادمة.
وعن ليونيل ميسي ، قال مورينيو: لدي شكوك في أنه يستحق الكرة الذهبية هذا العام لأنه فشل في دوري أبطال أوروبا.