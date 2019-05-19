رياضة | فالفيردي يعلن تشكيلة برشلونة أمام إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلن تشكيلة برشلونة أمام إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني التشكيلة الأساسية لمواجهة فريق إيبار مساء اليوم في الجولة الاخيرة من بطولة الدوري.

وشهدت التشكيلة تغييرات بالجملة حيث تواجد سيلسين في مركز حراسة المرمي مع وجود مالكوم في الخط الهجومي وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمي: سيلسين

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خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، سيميدو

خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: ميسي، مالكوم