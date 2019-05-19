رياضة | شكوى كيدية ضد هاني أبوريدة في "فيفا" لاستضافة رئيس الكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكوى كيدية ضد هاني أبوريدة في "فيفا" لاستضافة رئيس الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن تفاصيل الشكوى المقدمة ضده إلى الاتحاد الدولي بشأن توضيحات تخص الحفل الذي أقامه اتحاد الكرة في عام 2017 لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

قال المصدر إن الشكوى كانت كيدية من أحد المرشحين المنافسين له على منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والتي أقيمت في البحرين.

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أضاف المصدر أنه تم إغلاق التحقيق قبل أن يبدأ واكتفى الاتحاد الدولي ولجنة التحقيق التابعة له بالردود والمستندات التي تم إرسالها عن طريق البريد دونما الحاجة لأي من جلسات التحقيق.

وقال: "أرسلت غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي، تعميما وخطابا بتاريخ 26 مارس 2019 تؤكد فيه أنه بعد مراجعة كافة الوقائع والأقوال والمستندات تبين أنه لا يوجد أي خرق لميثاق فيفا الأخلاقي من جانب أبو ريدة وأن اللجنة تبين لها أنها مجرد شكوى كيدية وعليه فقد أغلق التحقيق نهائيًا".