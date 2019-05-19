رياضة | الزمالك يفاوض نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفاوض نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خط المفاوضات مع نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيراميدز للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل وتدعيم صفوف الفريق.

وأجرى أمير مرتضى اتصالًا هاتفيًا باللاعب قبل سفره مع بعثة الزمالك إلى المغرب لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

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وطلب دونجا من أمير مرتضى التفاوض مع مسئولي بيراميدز والحصول على موافقتهم بشكل رسمي في ظل ارتباطه بعقد معهم.

وتألق دونجا مع بيراميدز في الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار إليه ويعتبر من أهم لاعبي الوسط في الدوري المصري خلال الموسم الجاري ومرشح للمشاركة مع المنتخب الوطني في أمم افريقيا 2019.