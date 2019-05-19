رياضة | تسليم تميمة أمم إفريقيا للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسليم تميمة أمم إفريقيا للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد فضل مدير بطولة أمم إفريقيا، على نشر فيديو عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، عن تميمة البطولة " توت"، موضحًا أن تمثال التميمة تم تسليمه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعلق فضل على الفيديو قائلا: "البطولة دي مش بطولة كرة قدم فقط دي بطولة لمصر في مشاركة جميع أبنائها"، موجها الشكر إلى مصمم التميمة قائلا: "شكرا تامر مرتضى لعمل تميمة TUT بلا مقابل، كذلك تيزر وفيديو خاص وتمثال للتميمة تسلمه سيادة رئيس الجمهورية".

وتابع فضل: "مصر غنية بأبنائها وانتظروا حكاية التميمة في أول ايّام العيد".