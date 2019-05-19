رياضة | التليفونات ممنوعة في الزمالك أمام نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التليفونات ممنوعة في الزمالك أمام نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك لاعبيه من الهواتف المحمولة في الساعات الماضية قبل لقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وطلب أمير مرتضى من اللاعبين التركيز الكامل وإبعاد أنفسهم عن الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حتى لا تكون لها تأثير سلبي عليهم.

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ويقيم الزمالك في فندق "ميليا" بمدينية السعيدية بالمغرب في منطقة تتسم بالهدوء.

وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في الثانية عشر منتصف الليل على أن يقام لقاء الإياب على ستاد برج العرب.