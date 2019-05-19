رياضة | 50 يوما راحة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 50 يوما راحة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لاعبي فريقه راحة من التدريبات لمدة 50 يوما بعد نهاية الموسم الكروي.

وخرج ريال مدريد هذا الموسم خالي الوفاض حيث احتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري، وخرج من كأس ملك إسبانيا، كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ومن المقرر أن يبدأ الفريق الملكي في التحضير للموسم الجديد يوم السابع من شهر يوليو المقبل.

وخسر ريال مدريد ظهر اليوم على ملعبه أمام فريق ريال بيتيس بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا"