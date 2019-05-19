رياضة | مارسيلو: ريال مدريد أنهى الموسم بشكل سئ لكنه لن يغير من قيمة النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو: ريال مدريد أنهى الموسم بشكل سئ لكنه لن يغير من قيمة النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد عن حزنه الشديد عقب خسارة الفريق الملكي على ملعبه أمام ريال بيتيس بهدفين دون رد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال مارسيلو عقب نهاية اللقاء :" بدأنا الموسم بشكل سيء والآن أنهيناه بشكل سيء، ليس هذا ما كنا نريده".

وأضاف " لقد كان أحد أصعب المواسم في مسيرتي، وابتداءً من اليوم يجب التحضير للموسم الجديد".

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وتابع " أنا أرى الصافرات على أنها تحفيز، إذا لم ينتقدني الجمهور فلن أحاول تقديم كل ما لدي، و في قانون كرة القدم هناك يوم للصافرات ويوم للتصفيق ".

وواصل " ريال مدريد دائمًا ما يقاتل على كل شيء، الموسم السيء لن يغير من معنى وقيمة ريال مدريد".

وأتم :" لم يكن شيئًا جيدًا إنهاء الموسم بهذه الطريقة، إنه موسم صعب للغاية".