رياضة | جاريث بيل يستفز جماهير ريال مدريد بتصرف مثير بعد الهزيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يستفز جماهير ريال مدريد بتصرف مثير بعد الهزيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفز الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني جماهير فريقه عقب الخسارة مساء اليوم من بيتيس بهدفين دون رد في الدوري.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن عدسات الكاميرات لقطة جاريث بيل وهو يضحك خلال تواجده على مقاعد البدلاء أثناء خسارة فريقه بهدفين دون رد من ريال بيتيس.

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واشارت الصحيفة إلى أن ابتسامة جاريث بيل استفزت جماهير ريال مدريد لأن الفريق كان متأخراً في النتيجة بهدفين، ليخرج بيل من البرنابيو تاركاً صورة سلبية.

ولم يمنح زيدان فرصة المشاركة اليوم أمام جاريث بيل سواء في التشكيلة الأساسية أو من على مقاعد البدلاء.

الجدير بالذكر أن بيل ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل والانتقال لتوتنهام ناديه السابق أو الانضمام لمانشستر يونايتد.