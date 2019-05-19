رياضة | المريخ يضم 'ناصر' لاعب الترسانة لموسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المريخ يضم 'ناصر' لاعب الترسانة لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو إدارة نادي المريخ البورسعيدي برئاسة أحمد جوهر، في الحصول على توقيع عبد الله ناصر لاعب الترسانة لموسمين، في صفقة انتقال حر، بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة. لدعم هجوم الفريق بالممتاز ب.

حضر اللاعب لمقر النادي اليوم، ووقع علي عقود انضمامه للمريخ، في حضور محمود الملاح نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف علي الكورة، ووكيل اللاعب.

يعد اللاعب ناشئ لفريق المريخ، وسبق له الانضمام لأندية بلدية المحلة والأهلي والقناة والترسانة قبل أن يعود مرة أخرى لبيته المريخ.