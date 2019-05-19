اونلاين | يلا شوت الجديد Fel3arda مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر رابط TV Zamalek مباراة زمالك اليوم لايف Taktik

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت الجديد Fel3arda مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر رابط TV Zamalek مباراة زمالك اليوم لايف Taktik والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت الجديد Fel3arda مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر رابط TV Zamalek مباراة زمالك اليوم لايف Taktik

يدخل الزمالك تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على نظيره المغربى نهضة البركان فى ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يلا شوت الجديد Fel3arda مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر رابط TV Zamalek مباراة زمالك اليوم لايف Taktik

كان نادي الزمالك قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد التغلب على النجم الساحلي التونسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1/0، فيما تخطى نهضة بركان الصفقاسي التونسي بنتيجة 3/2 ذهاباً وعودة .

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائى الكونفدرالية غداً، الأحد، فى الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

يلا شوت الجديد Fel3arda مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر رابط TV Zamalek مباراة زمالك اليوم لايف Taktik

Advertisements

سفير مصر بالمغرب يطمئن على بعثة الزمالك

حرص أشرف توفيق، سفير مصر في المغرب، على زيارة بعثة الزمالك فى فندق الإقامة للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل خوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، وعقد السفير المصرى جلسة مع مسئولي البعثة أحمد جلال نائب رئيس النادى، إسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا مجلس الإدارة، وأمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة وأحمد مرتضى.

جروس يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن موقعة نهضة بركان

يعقد كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مؤتمرا صحفيا اليوم السبت فى المغرب للحديث عن مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، التى ستقام غدا الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ومن المنتظر أن يحضر مؤتمر جروس، قائد الفريق الأبيض حازم إمام، للحديث عن الطموحات فى المواجهة المرتقبة مع الفريق المغربى.

يلا شوت الجديد Fel3arda مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر رابط TV Zamalek مباراة زمالك اليوم لايف Taktik

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى الإسكندرية

تقام مباراة العودة للدور النهائي بين الزمالك ونهضة بركان فى الكونفدرالية فى العاشرة مساء الأحد الموافق 26 مايو على استاد برج العرب بالاسكندرية.