اونلاين | رابط Kick Off مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (yallakora) كورة ستار رابط مباراة الزمالك الآن بين سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط Kick Off مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (yallakora) كورة ستار رابط مباراة الزمالك الآن بين سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط Kick Off مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (yallakora) كورة ستار رابط مباراة الزمالك الآن بين سبورت

يحل الزمالك ضيفًا فى العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المغرب أى الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة على نظيره نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على الملعب البلدى ببركان، وسط آمال كبيرة من قبل جماهير الأبيض بعبور عقبة مباراة الذهاب ووضع قدمًا نحو التتويج باللقب الأفريقى لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء قبل موقعة العودة التى ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 26 مايو الجارى.

رابط Kick Off مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (yallakora) كورة ستار رابط مباراة الزمالك الآن بين سبورت

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

Advertisements

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامها إبراهيم حسن أو أحمد زيزو وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

رابط Kick Off مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (yallakora) كورة ستار رابط مباراة الزمالك الآن بين سبورت