اونلاين | رابط barca يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار مباشر كورة أون لاين في الدوري الإسباني الممتاز اليوم 19/5/2019 يلا شوت

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نقدم لكم مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار ضمن منافسات الأسبوع الثامن والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2018/2019، مباراة اليوم هي تحصيل حاصل للفريقين، حيث تحدد بشكل رسمي الفائزين بالمسابقة والهابطين والمشاركين في البطولات القارية الموسم القادم، سواء دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الأوروبي، ولكن يطمح بطل الدوري الإسباني نادي برشلونة في تحقيق نهاية رائعة، وذلك عن طريق حصد الثلاثة نقاط المتبقيين له في الدوري، فوز برشلونة اليوم يصل بالفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد الوصيف إلى 13 نقطة كاملة، على الجانب الاَخر يطمح نادي إيبار في تحقيق مفاجأة بالفوز على برشلونة، ذلك استغلالا لعنصر الأرض والجمهور، من أجل التقدم خطوة في مركز جدول الدوري على نادي ريال بيتيس الذي يلعب مباراته الأخيرة مع ريال مدريد.

مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار اليوم 19/5/2019

تقام مباشر مباراة برشلونة وإيبار اليوم على الملعب البلدي إبوروا، وهو الملعب المخصص لنادي إيبار، يتسع هذا الملعب إلى خمسة الالاف متفرج ومشاهد فقط، يقع الملعب في مدينة إيبار باسبانيا، المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مع بعضهم البعض كانت في الأسبوع التاسع عشر من الدوري هذا الموسم، وتحديدا في الدور الأول من المسابقة، وانتهت المباراة وقتها بفوز نادي برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الكامب نو، أحرز الهدف الأول اللاعب الأوروجواني لويس سواريز في الدقيقة 19، وأضاف الأرجنتيني ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 53، وبعدها مباشرة استطاع لويس سواريز أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 59 من زمن المباراة.

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مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار اليوم يلا شوت في الدوري الإسباني الممتاز

تقام مباشر مباراة برشلونة وإيبار اليوم الأحد 19 من مايو الجاري، تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت مصر (16:15)، الخامسة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية (17:15)، تذاع المباراة على الناقل الحصري في الشرق الأوسط وهي مجموعة قنوات بين سبورت، صاحبة حقوق بث مباريات الدوري الإسباني، تذاع المباراة تحديدا على قناة beIN SPORTS HD 3، يشرف بالتعليق على هذه المباراة المعلق القطري يوسف سيف، يقود المباراة تحكيميا الحكم الإسباني خوان مارتينيز مونويرا.