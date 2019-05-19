اونلاين | kora on tv مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر اليوم الأحد 19 / 5 / 2019

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يلتقي فريقي برشلونة وإيبار في اللقاء الأخير من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولي 2019، الفريق الكتالوني برشلونة يطمح في تحقيق إنتصار جديد وأخير في الموسم الحالي فهل ينجح علي حساب نادي إيبار فهل ينجح في هذه المواجهة، أم سيكون للأخير رآي آخر، خصوصا أن المدرب فالفيردي سيلعب بقائمة من اللاعبين البدلاء والشباب، فهل ينجح في حصد آخر ثلاث نقاط بالبطولة، أم سيتعثر فيها.

تنطلق المواجهة بين فريقي برشلونة وإيبار في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:15 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 3 ويعلق علي اللقاء يوسف سيف..

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