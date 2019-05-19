شكرا لقرائتكم خبر عن «تذكرتي» موقع جديد لحجز تذاكر مباريات أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة تذكرتى عن تشغيل نظام «تذكرتى» على الأنترنت للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر المباريات لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال 2019 وذلك من خلال الاتصال بشبكة الأنترنت العالمية، مستخدمًا أحدث التقنيات وتطبيقات الحجز الإلكترونى عالميًا.

‎وللقيام بحجز التذاكر إلكترونيًا للتذاكر المتاحة عن طريق اللجنة المنظمة للبطولة يلزم تسجيل بيانات المشجع وحصوله على بطاقة المشجع Fan ID والتى تتيح له حجز التذاكر. كما أن بطاقة المشجع ستكون بمثابة جواز المرور من بوابات الاستادات المختلفة أثناء البطولة بخلاف تذكرة المباراة أو المباريات التي تم حجزها.

‎وتأتي سهولة النظام في خطوات تتم خلال دقائق معدودة أولها الدخول على موقع «تذكرتى» www.tazkarti.com واختيار التسجيل للحصول على بطاقة المشجع ليدخل المستخدم رقم تليفونه المحمول لتصله رسالة نصية على التليفون تحتوى كود تشغيل التسجيل وبإدخاله في الخانة الظاهرة على الشاشة. يبدأ النظام في طلب البيانات الشخصية للمشجع حسب بطاقة الرقم القومى مع إرفاق ملف لصورة شخصية وملف لصورة من بطاقة الرقم القومى.

‎ويبدأ النظام في التشغيل للتحقق من البيانات المسجلة وهو الأمر الذي بدأت الأنظمة العالمية لإدارة البطولات العالمية مثل كأس العالم لكرة القدم في استخدامها لضمان أمان المشجعين في الملاعب وينتظر المستخدم لحين وصول رسالة نصية جديدة أو ايميل يتضمن الرقم الخاص ببطاقة المشجع «Fan ID» وكلمة المرور على النظام وبذلك يتم التسجيل بنجاح.

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‎بعد دخول المشجع على النظام باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور يمكنه الدخول لاختيار المباريات التي يرغب الحجز بها ويختار الدرجة التي يود الجلوس بها ومكان جلوسه للتشجيع. ويتيح النظام الدفع باستخدام عدة وسائل تظهر للمشجع. ويتم الدفع إلكترونيًا ويمكن للمشجع طباعة بطاقة المشجع وكذلك التذكرة التي قام بحجزها من خلال منافذ الطرح التالية:

‎منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الأولي

فروع أورانج التالية: (مصر الجديدة- مدينه نصر- التجمع- الرحاب- الدقي- وسط المدينة- الزمالك- المهندسين- المنيل- العباسية- شبرا- ٦ أكتوبر- الهرم- المعادي- المقطم- الإسكندرية- الإسماعلية- السويس).

‎منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الثانية والثالثة:

جميع مراكز الشباب التالية (مركز شباب الجزيرة- مركز شباب الأوليمبي بالمعادي- نادي منتخب السويس- مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية- الحي السادس بأكتوبر- نادي أصحاب الجياد بسموحة- نادي الشمس).

‎و قد خصصت «تذكرتي» خطًا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات ورقمه 15355.