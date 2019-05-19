شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يعود لارتداء القناع الطبي أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أيمن أشرف لاعب الفريق، سيواصل ارتداء القناع الطبي على وجهه خلال مباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، اللاعب تخلى عن القناع الطبي في مران الأمس بشكل احترازي فقط، ولكنه سيخوض به مباراة الإسماعيلي المقبلة كما حدث في مباراة إنبي الأخيرة التي حسمها الأهلي بهدفين دون رد سجلهما حسين الشحات ومروان محسن، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة 30 من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن أيمن أشرف تعرض للإصابة في أنفه خلال مباراة سموحة التي فاز فيها الفريق بهدف دون رد سجله الأنجولي جيرالدو.