مصر تعلن عن تميمة أمم أفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، عن تميمة وشعار البطولة القارية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو / حزيران إلى 19 يوليو / تموز المقبل.

وظهرت التميمة على شكل شخص يرتدي غطاء رأس فرعوني كما ارتدى طاقم منتخب مصر الكامل، بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، وظهرت خريطة قارة أفريقيا على قميص التميمة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عبر مقطع فيديو عن التميمة وشعار البطولة والذي تم تصميمه في أوروبا، بحسب تصريحات محمد فضل مدير اللجنة المنظمة.

وكان هذا الشعار قد تم تسريبه لوسائل الإعلام إلا أن محمد فضل مدير البطولة رفض التعليق على هذا الأمر.

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وواجهت اللجنة المنظمة للبطولة انتقادات لاذعة بسبب تأخر الإعلان عن تميمة البطولة القارية.

على الجانب الآخر، أطلقت اللجنة المنظمة للبطولة تطبيق "تذكرتي" للبدء في حجز تذاكر بطولة الأمم الأفريقية، واستخراج بطاقة المشجعين.

وأعلنت اللجنة أن حجز التذاكر متاح حاليًا، عبر الدخول على موقع "تذكرتي" www.tazkarti.com واختيار التسجيل للحصول على بطاقة المشجع ليدخل المستخدم جميع بياناته الشخصية المطلوبة ويحصل على موافقة بعد مراجعة تلك البيانات.