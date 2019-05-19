تصرف كريستيانو يكشف موقفه من عودة كونتي ليوفنتوس

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، بطريقة غير مباشرة، عن موقفه من عودة الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، إلى مقعد المدير الفني في السيدة العجوز.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الأحد، إنَّ رد فعل رونالدو، عندما سُئل عن كونتي، في المؤتمر الصحفي الخاص بوداع ماسيمليانو أليجري، كشف عن نوايا اللاعب.

وأوضح أنَّ اللاعب عندما سمع اسم كونتي ظل يهز رأسه، وقام بتعبير بوجهه يدل على الاشمئزاز، ليخبر العالم بما يفكر فيه، وهو رفض عودة مدرب اليوفي السابق، إلى مقعده مجددًا.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إنَّ موقف رونالدو من عودة كونتي، يضعه بجوار أندريا أنيللي، رئيس النادي الإيطالي، الذي يرفض أيضًا تعاقد السيدة العجوز، مع مدرب البلوز السابق.

يُذكر أن بعض التقارير الإيطالية، أكدت أن هناك 6 مرشحين لخلافة أليجري، وهم كونتي، وماوريسيو بوكيتينو (توتنهام)، وديديه ديشامب (منتخب فرنسا)، وسيموني إنزاجي (لاتسيو)، وجيان بييرو جاسبيريني (أتالانتا)، وسينيسا ميهايلوفيتش (بولونيا).