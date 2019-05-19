الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء نادي النصر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الأحد)، رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم وعددا من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول وذلك بعد تحقيق النادي دوري كأس الأمير استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الأحد)، رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود بن محمد آل سويلم وعددا من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول وذلك بعد تحقيق النادي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وفي بداية الاستقبال أعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بتحقيق البطولة, منوهاً بالمستوى العالي التي ظهر فيه الدوري السعودي من خلال أنديته ومنافساتها القوية على تحقيق الكأس الغالي، مبيناً دعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، متمنيًا لجميع الفرق التوفيق والنجاح في البطولات المحلية والدولية. وفي الختام التقطت الصور التذكارية.



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