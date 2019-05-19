شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلي .. برنامج تأهيلي لمدافع الدروايش للحاق بالقمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة محمود جابر ، باهر المحمدى لاعب الفريق لمباراة الأهلى المقبلة ، حيث وضعوا له برنامج تأهيلى. ويستعد الإسماعيلى لمقابلة الأهلي الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى المباراة المؤجلة من الجولة 15 من عمر الدوري العام . Advertisements ويفتقد دفاع الإسماعيلى المحمدى فى الفترة الأخيرة بسبب الإصابة فى عضلات البطن. الإسماعيلى يحتل المركز السابع برصيد 41 نقطة جمعها من 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وأحرز لاعبيه 28 هدف واستقبلت شباكه 32 هدف وله مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الاهلى القادم.

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