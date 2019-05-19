شكرا لقرائتكم الزمالك ونهضة بركان .. تعرف على نصائح إكرامى لـ"عمر صلاح"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عدة نصائح لحارس مرمى نادي الزمالك الشاب عمر صلاح والذي سيتولى مسئولية الدفاع عن العرين الأبيض أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

وقال إكرامى، يجب على عمر صلاح أن يتحلى بالهدوء وضبط النفس وأن يتحكم في أعصابه، فالمباريات النهائية دائماً ما تشهد ضغطاً عصبياً بسبب حساسية المباراة و الضغوط الجماهيرية" .

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ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في الثانية عشرة منتصف الليل ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختتم إكرامى تصريحاته مؤكدا أنه يتمنى فوز الزمالك في مباراة اليوم وأن يقدم الفريق الأبيض مباراة مشرفة للكرة المصرية أمام الفريق المغربي، معرباً عن أمنياته بالتوفيق للحارس الشاب الذي رغم مشاركاته القليلة مع الزمالك إلا أنه خامة مبشرة في حراسة المرمى.