شكرا لقرائتكم عبد الله هشام لاعب منتخب الكاراتيه يحصد برونزوية سيرياس الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج عبد الله هشام لاعب منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزوية بمنافسات بطولة سيرياس الدولية ، والمقامة فى تركيا بعد تغلبه على مواطنه على الصاوى فى وزن تحت 67 كجم . بعثة المنتخب فى البطولة تضم كلا من سارة عاصم، ورضوى سيد، وريم أحمد، وجيانا فاروق، وفريال أشرف، وأمنية محمد، وسارة عبده، وإيمان أشرف، فوزية محمود، وشهد إيهاب، أسماء، أية هشام، على محمد، فراس أسامة، وعبد المنعم محمد، ومؤمن أحمد سعيد، وعمر أحمد عبد المنعم، وعبد الله هشام، وكريم أيمن، وعبد الله ممدوح، وعمر أشرف، وعمرو علاء، ومحمد السيد، وأحمد أشرف، وكريم وليد صلاح الدين. Advertisements ويترأس بعثة المنتخب أحمد أبو عيشة عضو مجلس إدارة الاتحاد.

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