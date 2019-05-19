سوبر كورة.. الزمالك VS نهضة بركان.. من البطل رقم 12 فى سجلات البطولة القارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشغف كبير يتابع الملايين من عشاق الساحرة المستديرة مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتى يحل فيها الزمالك بطل مصر ضيفاً على نهضة بركان المغربى فى الثانية عشرة منتصف الليل على الملعب البلدى لبركان بالمغرب. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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