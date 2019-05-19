صور.. عمومية الجبلاية تجمع توقيعات تطالب أبو ريدة بالترشح لرئاسة المجلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمع عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة توقيعات تطالب هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى، بالترشح مجدداً لرئاسة الجبلاية فى الدورة المقبلة. وكان الخليج 365 قد نشر فى وقت سابق رغبة هانى أبو ريدة اعتزال العمل العام بنهاية دورة الجبلاية الحالية بعد التواجد أكثر من 30 عاما فى العمل العام. Advertisements وحرص أعضاء الجمعية العمومية على جمع توقيعات ترفض ترك أبو ريدة لرئاسة الجبلاية، وأنه الأجدر بهذا المنصب. وكشف مجدى الشيخ، نائب رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى السابق، أن التوقيعات ما زالت مستمرة من قبل الأندية الرافضة لرحيل أبو ريدة عقب انتهاء الدورة الحالية.

اتحاد الكرة



عمومية اتحاد الكرة

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