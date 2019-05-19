شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: الرئيس السيسى تسلم تميمة امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فضل، مدير بطولة أمم أفريقيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم تميمة بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

ونشر محمد فضل، فيديو لتميمة امم افريقيا على صفحته الشخصية على فيس بوك، وعلق عليه قائلا، "البطولة دى مش بطولة كرة قدم فقط، دى بطولة لمصر فى مشاركة جميع أبنائها.. شكرأ تامر مرتضى aroma designs and solutions لعمل تميمة( TUT )بلا مقابل وكذلك تيزر وفيديو خاص وتمثال للتميمة تسلمه سيادة رئيس الجمهورية.. مصر غنية بأبنائها وانتظروا حكاية التميمة في اول ايّام العيد".